Indre : la justice lui ordonne de fermer son musée, le maire d'Issoudun trouve la parade

"C'est le comble du ridicule que de nous interdire une visite de musée, il n'y a pas un lieu plus 'secure' qu'un musée. On n'y mange pas, on n'y boit pas, on y fume pas, on y parle peu, il est recommandé de ne pas toucher les œuvres.". Face à l'interdiction d'ouvrir les lieux culturels, le maire d'Issoudun et vice-président de l'Association des maires de France (AMF) s'entête. Au lendemain de la suspension par la justice administrative de la réouverture du musée de sa ville, André Laignel a annoncé la réouverture à des groupes privés et sur rendez-vous. Le parc de sculptures extérieur, "qui relève des Parcs et jardins", restera ouvert à tous en visite libre, fait-il savoir dans les colonnes de La Nouvelle République.