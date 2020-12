L'infectiologue Karine Lacombe monte au créneau pour dénoncer le cyberharcèlement

Une exposition médiatique qui n'a pas que de bons côtés : en effet, elle s'est pour elle accompagnée de messages haineux et injurieux, relayés en masse sur les réseaux sociaux. Des attaques que dénonce Karine Lacombe et des consœurs suisses, elles-aussi visées et affectées par ces outrages.

Pour aider les citoyens à mieux appréhender l'épidémie et à analyser l'évolution de la situation sanitaire, des médecins se relaient dans les médias depuis le mois de mars. Des spécialistes dont fait partie l'infectiologue Karine Lacombe, devenue une figure bien connue de celles et ceux qui cherchent à s'informer sur le Covid-19.

Aux côtés de la pharmacologue suisse Caroline Samer et de sa compatriote infectiologue Alexandra Calmy, Karine Lacombe a cosigné une tribune pour dénoncer le cyberharcèlement dans la revue scientifique The Lancet. Les trois femmes affirment avoir été "victimes à divers degrés de menaces en tout genre, dont des déclarations diffamatoires, harcèlement et attaques misogynes".

Les faits rapportés étaient "toujours en lien avec des interventions dans les médias", rapportent-elles, lorsqu'elles tentaient "d'expliquer de manière rationnelle l'état des connaissances sur l'efficacité et la sécurité de l'hydroxychloroquine dans le traitement et la prévention du Covid-19". "À titre personnel, depuis le début, et parce que j’ai été présente assez tôt sur la scène médiatique, je fais face à un déchaînement de commentaires sexistes, humiliants et très injurieux", a expliqué Karine Lacombe à Libération. "Les propos scientifiques que je tiens dans les médias ne sont pas directement mis en cause. Je suis dénigrée sur ma personne, mon physique, la manière dont je m’habille, ce que je représente en tant que femme..."