L'étrange cas d'une nonagénaire contaminée par deux variants en même temps

Le phénomène serait sous doute “sous-estimé” : des chercheurs belges ont fait état dimanche du cas inédit d'une nonagénaire décédée en mars du Covid-19, après avoir été infectée simultanément par deux variants distincts, le britannique Alpha et le sud-africain Beta. "C'est l'un des premiers cas documentés de co-infection avec deux variants préoccupants du SARS-CoV-2", a indiqué la biologiste moléculaire Anne Vankeerberghen, auteure de l'étude, citée dans un communiqué du Congrès européen de microbiologie clinique et maladies infectieuses (ECCMID).

Cette femme de 90 ans, sans antécédents médicaux particuliers et non vaccinée, avait été admise le 3 mars dernier dans un hôpital de la ville belge d'Aalst après une série de chutes. Testée positive au Covid-19 à son arrivée, la nonagénaire présentait initialement "un bon niveau de saturation en oxygène et pas de signaux de détresse respiratoire", selon l'ECCMID. Mais elle a "rapidement développé des symptômes respiratoires aggravés et est décédée cinq jours plus tard", relate le communiqué.

Lors de tests approfondis et grâce au séquençage, l'hôpital a découvert qu'elle avait été infectée avec les souches Alpha et Beta du virus SARS-CoV-2, à l'origine du Covid-19.