Ski : le pass sanitaire pour les remontées mécaniques "à l'étude"

À ce jour, les remontées mécaniques, fermées toute la saison dernière, ne sont pas concernées par le pass sanitaire. Mais les stations déjà ouvertes comme Tignes, dans les Alpes, "sont dans le droit commun, c’est-à-dire que si vous allez dans un restaurant dans une station, on vous demandera votre pass sanitaire, si vous allez en boîte de nuit on vous demandera le pass sanitaire", a argumenté le secrétaire d'État.

Pour justifier l'adoption d'une telle mesure, Jean-Baptiste Lemoyne a évoqué le tourisme étranger, et notamment britannique qui serait friand des stations de ski françaises : "On voit qu'en Grande-Bretagne le taux d'incidence et le nombre de cas est très élevé, entre 40.000 et 50.000 cas par jour et en France on voit une légère hausse du taux d'incidence", dit-il.