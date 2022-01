Covid : une minute de silence observée par des soignants pour alerter sur "la mort annoncée de l'hôpital public"

Aucun slogan ni banderole, mais un silence de recueillement : de Strasbourg à Bordeaux en passant par Marseille, des soignants de plusieurs hôpitaux ont observé une minute de silence vendredi 7 janvier pour alerter sur "la mort annoncée de l'hôpital public", dénonçant leurs conditions de travail et le manque de moyens. Initiée il y a plusieurs semaines, l’appel à mobilisation de professionnels de santé alsaciens a rencontré un écho à travers l’Hexagone et se diffuse depuis dans de nombreuses villes.

"Nous sommes là aujourd'hui car nous voulons continuer à soigner nos patients malgré l'épuisement, malgré la fermeture des lits, malgré les restrictions budgétaires, (...) mais nous n'y arrivons plus" a déclaré au préalable, au micro, le Dr Sébastien Harscoat, médecin aux urgences et au Samu de Strasbourg. "L'hôpital public se meurt. (...) Sa tête et son corps lâchent, il va tout simplement disparaître", a-t-il ajouté.

Au CHU de Strasbourg, "on manque d'infirmières, et 250 lits sont fermés par manque de professionnels", insistait ce vendredi auprès de France Bleu Christian Prud'homme, secrétaire général Force Ouvrière aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Une telle opération avait été menée pour la première fois le 10 décembre dernier aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, jour d'une visite du Premier ministre Jean Castex. Plusieurs centaines de soignants s'étaient alors rassemblés, toujours devant le NHC, et s'étaient tus pour dénoncer leurs conditions de travail. "Le travail n'est plus du tout attractif ! On travaille de nuit, on enchaîne les week-ends, et ensuite, on n'est pas assez valorisé. Sincèrement, qui veut travailler ici pour 1.800 balles ?", s'était emportée une infirmière en réanimation auprès de France 3.

L'initiative a ensuite essaimé dans plusieurs hôpitaux d'Alsace : une semaine après, les centres de Colmar, Wissembourg et Haguneau se joignaient au mouvement, relève Rue89 Strasbourg. Depuis, le mouvement a eu un retentissement à l'échelle nationale.