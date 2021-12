Vaccination : huit millions de créneaux vont être ouverts, annonce Gabriel Attal

Invité sur France Inter, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la progression de la campagne de rappel, ouverte aux plus de 65 ans et personnes fragiles depuis le 1er septembre et aux plus de 18 ans depuis le 27 novembre. Pour faire face à des difficultés de réservation de créneaux, qui se multiplient ces derniers jours face au nombre de demandes, il a annoncé l'ouverture de nouvelles plages horaires pour se faire vacciner, et notamment recevoir sa dose de rappel.

Vendredi 3 décembre, "640 000 personnes ont fait un rappel, un record", a indiqué Gabriel Attal. "À ce stade, 7 millions de personnes ont pris rendez-vous pour un rappel d’ici fin décembre, on va mettre en place 8 millions de créneaux sur les plateformes", a-t-il annoncé.