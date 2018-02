CP à douze élèves : les enfants progressent bien plus vite qu'en 2017

La mise en place des classes de CP à douze élèves dans les quartiers prioritaires commence déjà à apporter ses fruits. Depuis la rentrée scolaire 2017, nous avons suivi les avancées de l'une d'entre elles, située dans la banlieue de Nice. En ce mois de février 2018, on a alors constaté que, grâce à l'effectif réduit, les élèves progressent bien plus vite qu'en 2017.



