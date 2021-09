Crack : 36 élus de la Seine-Saint-Denis dénoncent un "mépris" et interpellent Jean Castex

Des élus de Seine-Saint-Denis vent debout contre le gouvernement. Une trentaine de responsables locaux ont écrit mardi au Premier ministre Jean Castex pour dénoncer le "mépris" qu'ils ont ressenti après le déplacement de toxicomanes à la lisière de ce département populaire.

"Nous condamnons fermement le choix qui a été fait par M. le ministre de l'Intérieur et le Préfet de police de Paris de déplacer le problème vers la Seine-Saint-Denis – comme c'est malheureusement trop souvent le cas - au plus grand mépris de ses habitants qui ont tout autant droit à la sérénité que les autres", écrivent les signataires dans cette lettre ouverte. Parmi les 36 maires, députés et sénateurs issus de gauche comme de droite, figurent le président socialiste du Conseil départemental Stéphane Troussel, ainsi que Bertrand Kern maire PS de Pantin et Karine Franclet maire UDI d'Aubervilliers.