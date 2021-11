Crack à Paris : une trentaine de collectifs et d'associations appellent Emmanuel Macron à ne pas ouvrir les salles de shoot

Pour lutter contre ce fléau, le Premier ministre Jean Castex a donné son feu vert à l'installation de nouvelles salles, dont des "salles de shoot", comme le proposait la maire de Paris, Anne Hidalgo. Pour les associations et les collectifs, cette solution va créer des nuisances. "La seule solution proposée par la ville de Paris, avec l'accord du gouvernement, est la multiplication à Paris et en petite couronne de 'Halte Soin Addiction' (HSA) pour les usages de stupéfiants", regrettent les auteurs de la lettre.

"Ces lieux prévus en zone d'habitations, d'écoles et de commerces seront en fait des salles de consommations 'supervisées'. Or, qui dit 'consommation de drogues' dit inévitablement 'trafic' avec son cortège de nuisances", poursuivent-ils. Les signataires mettent en avant le fait qu'"aucune sortie de l'addiction" n'a été enregistrée pour les utilisateurs d'une salle de consommation à moindre risque ouverte depuis 2016 dans le Xe arrondissement.

En revanche, cette expérimentation a "accru les nuisances et la délinquance pour les riverains", selon les collectifs et associations, qui estiment "quasi-impossible pour les forces de l'ordre d'empêcher les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publique dans les périmètres de 'prise en charge' des consommateurs de drogues dures". "Ceci exclut, selon nous, la création de salles de consommation supervisée en milieu urbain dense."

Les signataires de cette lettre ouverte militent plutôt pour la création de "communautés thérapeutiques" qui seraient "éloignées des concentrations urbaines" et permettrait "aux addicts" de se "réinsérer socialement et professionnellement".

Outre cette lettre, les opposants manifestent régulièrement contre la création de ces salles de consommation. Une pétition en ligne a même recueilli plus de 6000 signatures contre ces projets, qui pourraient tout de même voir le jour si le Parlement donne son feu vert. "Monsieur le président de la République, il est urgent de résoudre la crise du crack", lancent-ils désormais à Emmanuel Macron. "Nous attendons de vous un engagement fort et rapide en vue d'une politique nationale qui ne se contente pas d'accompagner l'addiction de manière 'sécurisée', tournée vers l'exigence de résultats durables en faveur des toxicomanes et accompagnée de l'action résolue de la police contre les trafiquants et leurs méfaits."