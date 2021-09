Crash d'un hélicoptère en Isère : les missions périlleuses de la Sécurité civile

Le crash d'un hélicoptère de la Sécurité civile, dimanche près de Villard-de-Lans, en Isère, a tué le mécanicien de l'équipage et blessé les quatre autres membres à bord. L'hélicoptère, dont on ne sait pas encore pourquoi il s'est écrasé, avait été sollicité pour une mission en apparence anodine : secourir un vététiste en difficulté au cœur du massif du Vercors.

La mission de la Sécurité Civile a pour objet de prévenir les risques, d'alerter et d'informer les populations, et, pour la partie la plus visible, de protéger les personnes, les biens et l'environnement. C'est ainsi que cet été, on a pu voir des avions français intervenir contre les incendies dans le Var, mais aussi participer à la lutte contre les flammes en Grèce, en Kabylie ou en Italie. Un déploiement exceptionnel, mais qui pourrait bien devenir la norme, avec les effets du réchauffement climatique.