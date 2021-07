Créneaux dédiés, sensibilisation... Le Samu social face au "défi" de la vaccination des plus précaires

LCI : Vous avez démarré la campagne de vaccination dès mars. Où en êtes-vous ?

Dr. Armelle Pasquet-Cadre : Nous avons 200 places réparties sur six sites de personnes sans domicile fixe et ayant besoin de soins au quotidien, très exposées à des risques d’un Covid sévère et, par ailleurs, dans un état de santé très précaire. Du fait de la collectivité, c’est très compliqué de contenir un cluster ou une épidémie. Ces hébergés-là ont été protégés rapidement : nous avons mis en place des vaccinations dans nos centres et dans certains de nos centres d’hébergement d’urgence. Dans d’autres, nous nous sommes rapprochés de la mairie de Paris pour avoir des créneaux dédiés.

Nous avons aussi ouvert des séances de vaccination dans un centre d’accueil de jour, à destination des personnes vivant dans le bois de Vincennes. Et depuis récemment, nous réalisons des bilans de santé et une orientation des demandeurs d’asile primo-arrivants. Des infirmiers et interprètes agissent dans des centres d’accueil et à la Halte Humanitaire, gérée par l’Armée du Salut, et font des maraudes dans les campements, en coopération avec Médecins Sans Frontières (MSF). Cette mission vaccine depuis la semaine dernière à la Halte Humanitaire.