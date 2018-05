Creuse : le café "Chez Bichette" ferme ses portes

Cet endroit est un lieu à part où des habitués se retrouvent régulièrement pour passer du bon temps ensemble. Il dispose d'un décor original et unique en son genre. "Chez Bichette", les verres de vin coûtent 90 centimes, les volutes de fumée continuent de s'envoler et les bouteilles sans alcool ont depuis longtemps pris la poussière sur les étagères. Le bar doit son nom à Michel, surnommé "Bichette", le frère à Jean-Paul qui en est actuellement le patron.



