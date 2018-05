Crise à Air France : la direction a dix jours pour trouver un plan de sauvetage

Après la démission du PDG le 4 mai, les syndicats d'Air France ne désarment pas. En effet, ils maintiennent la grève du lundi 7 mai. De son côté, la compagnie aérienne doit maintenant se trouver un nouveau cap suite au départ de Jean-Marc Janaillac. Ce dernier sera remplacé le 15 mai prochain. D'ici dix jours, Air France doit donc imaginer une solution pour relancer l'impossible dialogue social entre la direction et les salariés.



