Des billets à moins de 39 euros sur 3000 destinations : la SNCF casse ses prix pour les vacances d'été

Pour accompagner l'envie d'évasion de dernière minute, avec un billet sur deux vendu 24 heures avant le départ en 2020, la compagnie pérennise son offre "Un mercredi oh oui" . Tous les mercredis, à partir du 5 mai, la SNCF va afficher tous les billets "à petits prix" encore disponibles pour le week-end suivant. "Les clients n'auront plus à taper une à une toutes les destinations pour retrouver les petits prix, cette sélection de trajets sera mise en exergue sur le site", a précisé le PDG de SNCF Voyageurs.

"Nous allons remettre des trains. On passe de 4 TGV sur 10 à 8 TGV sur 10 les week-ends, avec l'idée de monter en puissance tout au long du printemps et de faire un été quasi-normal", a fait savoir le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, invité de LCI, ce lundi 3 mai, relayant au passage "la politique des petits prix" et "le geste tarifaire" de la SNCF. "On espère faire un été qui ressemblera à celui de l'an passé" dans le ferroviaire, avec 85% de fréquentation.