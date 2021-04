Crise sanitaire et éducation : la France fait-elle mieux que ses voisins ?

Sans arrêt au cours de cette crise, les objectifs sanitaires se sont opposés aux objectifs éducatifs. Lorsqu'on sait que les fermetures d’école ont tendance à aggraver les inégalités, faire partie des pays qui les ont peu fermé c’est plutôt bien, encore plus pour un pays comme la France, l’un des plus inégalitaires du monde. Je pense que cette volonté de ne pas fermer les écoles est aussi liée au très fort niveau d’inégalités dans notre société.

C’est une réalité, avec moins de 40 jours de fermeture, la France fait partie des pays où les écoles ont le moins fermé en 2020. La moyenne des jours de fermeture des lycées généraux des pays de l’OCDE en 2020 a été de 65 jours, en France il y en a eu 39. Globalement, tous les pays ont eu la stratégie de fermer plus longtemps les lycées que les écoles maternelles, et les écoles maternelles ont fermé encore moins longtemps que les écoles primaires dans tous les pays.

La France a-t-elle fait le nécessaire pour accompagner professeurs, élèves et parents pendant les périodes de fermeture des établissements scolaires ? Les outils éducatifs proposés étaient-ils à la hauteur ?

La France partait de loin, ses enseignants n’étant pas parmi les mieux formés à l'utilisation des outils numériques dans leurs apprentissages. Malgré tout, ils s'en sont bien sortis. Maintenant elle va devoir pérenniser ces pratiques et ne pas revenir complètement en arrière une fois que la situation sera redevenue normale. Pour des pays comme l'Estonie et la République tchèque ça a été plus facile, puisque avant même la pandémie ils avaient mis en place des changements profonds dans la formation des enseignants et l’apprentissage autour des outils numériques. La pandémie n’a pas bousculé leur façon de travailler avec les élèves. Ils s’en sont mieux sortis, mais parce qu’ils étaient mieux préparés.

La France fait partie des rares pays à avoir évalué le niveau de ses élèves pour mesurer une possible perte d'instruction. Dans quel but ?

Effectivement, seuls 7 pays sur 34 ont déjà fait une évaluation standardisée au niveau national pour évaluer la perte d’instruction. Les résultats français sont intéressants et montrent que le confinement a aggravé les inégalités. Idem au Royaume-Uni. Les pays qui ont mené ces évaluations sont soit des pays qui ont une culture de l’évaluation très développée comme le Royaume-Uni, soit des pays qui souhaitaient évaluer leur politique éducative, comme la France. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, plusieurs mesures ont été mises en place pour lutter contre les inégalités, à l'instar du dédoublement des classes de CP et CE1 en REP+. Au moment où il faudra faire un bilan des 5 ans de politique éducative sous Jean-Michel Blanquer, le gouvernement sera content d’avoir des éléments pour prendre en compte cette période du confinement.