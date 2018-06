Cristiano Ronaldo, un champion au grand cœur

Alors qu'il était en train de monter dans le bus de son équipe à l'aéroport, Cristiano Ronaldo est redescendu pour prendre dans ses bras un petit garçon qui espérait le rencontrer. Ce dernier pleurait car il croyait l'avoir rater. Notons que le match Portugal-Espagne, disputé ce vendredi 15 juin, est la première grande affiche de ce mondial de football 2018. Et Cristiano Ronaldo sera l'une des grandes stars de cette rencontre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.