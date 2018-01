Croisilles accueille les migrants depuis maintenant un an

Il y a un an, pour alléger la charge de migrants à Calais, un centre d'accueil a été installé à quelques kilomètres de là, à Croisilles. Cela fait un an que ce centre a été installé, et les habitants n'ont eu d'autre choix que de s'y habituer. Depuis, Croisilles est une plaque tournante de redirection des migrants, ce qui ne rassure pas les habitants.



