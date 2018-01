Crue à Paris : appel à la vigilance, la Seine va dépasser les 5 mètres

A Paris, la circulation est interdite au niveau du tunnel des Tuileries, entre le Pont du Garigliano et le Pont de Bir-Hakeim et la place Valhubert. "On a déjà évacué deux péniches du Ve arrondissement qui accueillent des associations de sans-abri : 78 personnes évacuées et mis à l’abri dans un gymnase. On a fermé un certain nombre de souterrains, les berges piétonnes, (Tuileries, Henri IV…), deux jardins à proximité des Berges de Seine", indique à LCI Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité et la prévention. "On a une attention toute particulière sur la question des nappes phréatiques. On a déjà quelques remontées d’eau dans des parkings du 13e et du 12e arrondissement".