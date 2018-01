En DIRECT - Crue à Paris : la Seine continue de monter, le RER C coupé

A Paris, la circulation est interdite au niveau du tunnel des Tuileries, entre le Pont du Garigliano et le Pont de Bir-Hakeim et la place Valhubert. "On a déjà évacué deux péniches du Ve arrondissement qui accueillent des associations de sans-abri : 78 personnes évacuées et mises à l’abri dans un gymnase. On a fermé un certain nombre de souterrains, les berges piétonnes, (Tuileries, Henri IV…), deux jardins à proximité des Berges de Seine", a indiqué à LCI Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité et la prévention. En revanche, Anne Hildago, qui a présidé une réunion de la cellule de crise avec les services concernés en début d'après-midi, a souligné qu'à ce stade, aucune évacuation de population n'était à l'ordre du jour, en dehors des péniches.





Outre Paris, l'ensemble des départements d'Ile-de-France, à l'exception de l'Essonne, sont placés lundi en vigilance orange inondation en raison de fortes crues. Le préfet de police Michel Delpuech "recommande aux Franciliens la plus grande vigilance à proximité des cours d'eau". Il onseille aussi d'"éviter de stocker des objets précieux, ainsi que du matériel électrique dans les caves et autres lieux d'habitation situés en sous-sol".