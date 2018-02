Crue à Rouen : les pénibles nuits du propriétaire d'une péniche menacée par les eaux

Il a passé "une nuit compliquée". Patrick Reulet vit avec femme et enfants sur sa péniche à Rouen. Les effets conjugués de la crue et de la marée haute l'obligent à retendre les amarres régulièrement pour éviter que son habitation flottante de 38 mètres ne vienne cogner sur les pieux auxquels elle est attachée par des câbles. Son département, la Seine-Maritime, a été en effet placé jeudi 1er février 2018 en vigilance orange aux inondations, en raison de débordements du fleuve et en vigilance jaune pour risque d'orages et de vents violents.