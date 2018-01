Crue de la Saône : le village d'Asnières-sur-Saône cerné par les eaux

Après le tracteur et la bétaillère, les habitants d'Asnières-sur-Saône ont finalement opté pour la barque. Mais pour faire un trajet de trois kilomètres, il faut compter une vingtaine de minutes. Avec la crue de la Saône, ce village situé dans le département de l'Ain, est fortement inondé. Il a pris des airs de petite île depuis dimanche 28 janvier 2018. Heureusement, le maire a averti les habitants de la forte crue. Ils ont ainsi eu l'opportunité de se ravitailler, pour au moins cinq jours. Pour les commerces aux abords de la rivière, les dégâts sont plus ou moins importants. Il faudra attendre la décrue pour les évaluer. La question est de savoir quand celle-ci aura lieu, étant donnée que de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.