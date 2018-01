"On a essayé de sauver les meubles, mais là c'est trop tard" : à Paris, la crue de la Seine commence à faire des dégâts

La Seine monte, et les quais parisiens sont déjà recouverts d'eau. La crue atteint ce mardi 5 mètres de hauteur et devrait culminer à environ 6,10 mètres vendredi, un niveau équivalent à celui de 2016. Pour autant le fleuve est encore loin d'atteindre son niveau de 1910, comme on pouvait le voir mardi matin, sous la passerelle Debilly, près de la Tour Eiffel. Il y a 108 ans, l'eau de la Seine était montée à 8,62 mètres.