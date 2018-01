Crue de la Seine : comment les hôpitaux franciliens se protègent-ils des inondations ?

Comment faire face ? Si l’actuelle crue de la Seine devrait finalement être un peu moins importante que prévue, comme l’a annoncé vendredi Vigicrues, ce nouvel épisode de montée des eaux du fleuve en moins de deux ans, après celui de juin 2016, a une nouvelle fois braqué l’attention sur les sites franciliens dits sensibles, exposés à d’éventuelles inondations. Symbole de ceux-ci : les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé, dont plusieurs se trouvent en zone inondable autour de Paris.





Selon l’Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), sans compter les (très) nombreux centres médico-sociaux (plus de 17.000 lits), pas moins de 43 des plus importants établissements de santé (avec capacité d’accueil de plus de 500 lits) seraient potentiellement impactés par une crue majeure, digne de celle de 1910. Les cinq plus grosses structures (plus de 1.000 lits) sont particulièrement surveillées. Il s’agit du groupe hospitalier Charles Foix d’Ivry-sur-Seine, l’hôpital Léon Touhladjian de Poissy et les hôpitaux parisiens Bichat Claude Bernard, Cochin Port-Royal ainsi que la Pitié-Salpêtrière.