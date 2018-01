Crue de la Seine : comment se déplacer malgré la fermeture du RER C dans Paris jusqu'au 31 janvier ?

Si aucun service de substitution particulier n'est organisé pour pallier la fermeture du RER C au cœur de Paris, certaines lignes de circulation annexes sont tout de même renforcées. Ile-de-France Mobilités a ainsi annoncé mardi l'augmentation des fréquences des autobus de la ligne 63 entre Gare de Lyon et Invalides et des métros de la ligne 10 entre Gare d'Austerlitz et Boulogne Pont-de-Saint-Cloud.