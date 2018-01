Crue de la Seine : la ligne C du RER est fermée

Les crues et inondations menacent encore plusieurs départements. A Paris, le niveau de la Seine continue de monter et pourrait dépasser les six mètres. La ligne C du RER est fermée jusqu'au vendredi 26 janvier, un arrêt qui pourrait se prolonger et qui met les travailleurs dans l’embarras. Certains dénoncent le manque de communication de la SNCF. Les équipes de maintenance de l'entreprise s'activent pour boucher les trous d'aération qui mènent à la ligne C de la station et pour remettre en l'état les installations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.