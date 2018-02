Crue de la Seine, le difficile retour des sinistrés dans leurs maisons

L'eau de la Seine est remontée d'une trentaine de centimètres ces dernières heures. Les bateaux-mouches, qui avaient pu reprendre leurs activités à Paris, ont été de nouveau arrêtés. Pour les habitants des zones sinistrées de la région parisienne, le calvaire des inondations dure maintenant depuis plus de trois semaines. Par endroits comme à Villeneuve-Saint-Georges, l'eau est encore présente dans certaines maisons.



