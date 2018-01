Crue de la Seine : un hôpital des Yvelines décide d'évacuer certains de ses services

La crue de la Seine atteindra son pic plus tard que prévu, probablement dans la soirée du dimanche 28 janvier 2018. Un hôpital des Yvelines, situé sur une île, accueille plus de patients que d’habitude. Par précaution, l'établissement a décidé de transférer 86 malades à quelques kilomètres, à l'abri de la crue. Il a fermé trois de ses services mais continue d'assurer les urgences.



