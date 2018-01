Crue de la Seine : un hôpital des Yvelines évacue ses patients

Ce samedi, 86 patients de l'hôpital de Meulan-les-Mureaux (Yvelines) ont été transférés vers d'autres établissements en raison de la crue de la Seine. Sur les quais, les restaurants et les bateliers sont également au chômage technique.



