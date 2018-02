Crue et grandes marées : les habitants sur le qui-vive en Normandie

Onze départements sont toujours en alerte orange inondations ce jeudi 1er février. En Normandie, le niveau de la Seine continue de monter. Près de Rouen, il a presque atteint la cote de onze mètres, sous l'effet des marées et des très fortes pluies. Cent cinquante personnes ont dû être évacuées d'urgence près d'Elbeuf. Le pic de la crue est attendu dans les prochaines heures.



