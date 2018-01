Crue : la Seine a atteint 5,70 mètres par endroits en Normandie

La Seine a commencé sa très lente décrue en région parisienne. Mais plus en aval, le niveau de l'eau continue de monter. En Normandie, le fleuve a atteint 5,70 mètres en plusieurs endroits. C'est le cas dans la commune de Muids dans l'Eure. Pour les habitants, cette crue est loin d'être terminée.



