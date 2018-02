Crue : une quarantaine de communes inondées en Normandie

Des Champagne-Ardennes à la Normandie, onze départements sont encore en alerte aux inondations. Alors que le niveau de la Marne reste très élevé, celui de la Seine baisse doucement. Malgré tout, une quarantaine de communes sont inondées en Normandie, notamment à Martot, dans l'Eure, et à Criqueboeuf. L'eau a atteint un niveau plus élevé qu'en 2016.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.