Crues, neige et vents violents: 15 départements placés en alerte orange

La météo est plus qu'agitée en ce début d'année. Ce dimanche, 15 départements ont à nouveau été placés en vigilance orange. Des alertes aux crues ou pluies-inondations ont été décrétées par Météo France. Le risque d'avalanche est élevé dans les Alpes en raison des fortes chutes de neige et des vents violents.



