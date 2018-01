Crues : mais pourquoi ne peut-on pas empêcher la Seine de déborder ?

Comme en 2016, la Seine risque d'atteindre un niveau de plus de 6 mètres, inondant les quais parisiens et occasionnant son lot de dangers et de difficultés. Pour limiter les dégats, un réseau d'ouvrages hydrauliques et de lacs-réservoirs artificiels existe déja. Leur but : contenir les crues de la Seine en hiver et maintenir un débit minimal en été.





Ce réseau est géré par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. Sa première mission est de gérer les quatres grands lacs construits entre 1949 et 1990 : le lac de Pannecière, le lac Seine, le lac Marne et le lac Aube.