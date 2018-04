Cueillir le muguet dans les bois est une tradition dans l'Ain

Emblème incontournable du 1er mai, le muguet est également le porte-bonheur du printemps. Dans l'Ain, la tradition est d'aller cueillir son brin directement dans la forêt. Quelques jours par an, cette fleur sauvage embaume et tapisse le sous-bois. Et pour certains, la cueillette prend des allures de chasse au trésor.



