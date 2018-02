Cugnaux : jouer au loto traditionnel permet de financer les activités locales

On reconnaît le loto traditionnel par le matériel posé sur la table. A Cugnaux, fidèles au racing club de la Saudrune, 500 personnes viennent jouer tous les week-ends. Caroline Smith est l'organisatrice en chef des cinq lotos annuels du club. Elle négocie avec les partenaires pour avoir les lots à gagner au meilleur prix, qui peuvent valoir jusqu'à 5000 euros. C'est aussi une occasion pour la communauté de se retrouver et rire ensemble.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.