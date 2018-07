Cuisiner sans gras mais avec goût, c’est possible : la preuve avec les recettes de Jean-François Piège

Autres façons de procéder aussi inattendues qu'appétissantes : la cuisson des noix de Saint-Jacques sur un pavé (ceux que les étudiants déracinaient dans les rues parisiennes il y a cinquante ans) sortant brûlant du four, ou encore la cuisson à l'étouffée dans du riz qui, non contente de conserver texture et saveur, éliminerait les mauvaises graisses. Ainsi, la portion de poulet cuit dans du riz, sauce curry, représente 385 calories. Encore plus impressionnant, comptez à peine 177,5 calories par personne pour l’échine de porc au four, légumes caramélisés. Dans les deux cas, comme bien souvent dans ce livre, la préparation toute simple ne prend que 10 minutes. Les durées de cuisson sont plus variables et peuvent par exemple atteindre 2 heures quand il faut laisser le temps de faire caraméliser des légumes. En somme, une cuisine sans gras, avec du goût et pas difficile à concocter.