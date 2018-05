Cutry : une épicerie-boucherie est à la recherche de repreneur

Plus qu'un commerce, l'épicerie-boucherie de Jean-Claude et Marie-Françoise Delizotti est un lieu de rencontre. Ici, on connaît les clients du bout des doigts. C'est en 1964 que l'épicerie a vu le jour, dans un pavillon de moins de deux mètres. Elle s'est ensuite élargie et la boucherie est devenue le principal moteur de leur activité. Marie-Françoise et son mari ont investi, il y a dix ans, dans des chambres froides et un laboratoire de boucherie. Aujourd'hui, ils doivent retrouver repreneur pour ne pas voir fermer le seul commerce du village de Cutry et des alentours.



