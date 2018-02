"Cyber harcelées : chroniques de l'impunité 2.0" : notre documentaire sur le harcèlement sexiste en ligne

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase : le violent harcèlement en ligne subi par la chroniqueuse radio Nadia Daam, en ce début du mois de novembre, lève le voile sur les méthodes de certains membres du forum 18-25 sur jeuxvideo.com. Peu nombreux, mais efficaces et organisés, ils s'appliquent à harceler copieusement des militantes féministes sur les réseaux sociaux, à coups d'insultes incessantes, de menaces de mort et de viol, et autres campagnes d'intimidation.





Ces pratiques durent depuis plusieurs années : elles sont de temps à autres dénoncées par les médias et les militantes elles-mêmes. Pourtant, ces actes de cyber harcèlement sexiste se poursuivent encore et toujours, dans l'impunité la plus totale.