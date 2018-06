Cybercriminalité : une menace de plus en plus fréquente

Nous avons tous été victimes d'une fraude à la carte bleue ou d'un piratage de données personnelles. Un rapport officiel publié ce mercredi 20 juin par le ministère de l'Intérieur, montre l’augmentation considérable du nombre de cyberattaques. La raison: on a plus besoin d'être un hacker professionnel pour lancer une opération. Les techniques sont connues : l'hameçonnage, qui vise à obtenir frauduleusement les coordonnées bancaires, et le rançongiciel.



