Cyclone Berguitta : la Réunion en alerte orange, des rafales jusqu'à 200 km/h attendues

La situation se calmera jeudi sur Maurice tandis que l'oeil du cyclone longera la côte sud-est de La Réunion au cours de la matinée en s'affaiblissant légèrement. Le cyclone sera alors "redescendu à un équivalent de catégorie 1, donc les vents seront moins violents, mais on attend tout de même des violentes rafales entre 120 et 150 km/h sur toute l'île, avec des fortes pluies et également une mer grosse à très grosse, et parfois une mer énorme", avec "des vagues au large de 8 à 10 mètres de hauteur", indique le prévisionniste François Jobard. Des vagues de 10 mètres sont attendues sur le littoral.





Recommandant la vigilance vis-à-vis des cours d'eau et du réseau routier, la préfecture de La Réunion a appelé la population à vérifier ses réserves de conserves, d'eau en bouteille, de piles et de médicaments, et souligné que certaines compagnies aériennes ont modifié leurs plans de vol en vue de l'arrivée du cyclone.