Moi, cheminot en grève (Ep. 7) : "On en est au 30e jour de grève, on ira jusqu'au bout maintenant"

Wladimir, lui, était à Bordeaux, avec un groupe de cheminots. "On a fait un sit-in dans la gare, on a chanté, on a fait du bruit. On a installé des tonnelles, et on a fait un grand barbecue", dit-il. "Les personnes qui voulaient prendre des boissons, l’argent qu’elles donnaient partait dans des caisses de solidarité." C’est ce contact avec le terrain qui rebooste, donne envie de continuer. Wladimir le sait, le mouvement est passé dans une "guerre d’usure, une guerre psychologique", et une "bataille de communication".





Et là-dessus, à force d’actions, les cheminots estiment avoir réussi à faire passer leur message. "Lors d’une action au péage de Saint-Arnoult, les journalistes de BFM essayaient de trouver des automobilistes contre nous, ils n’en trouvaient pas !", rigole-t-il. "En allant au contact, on se rend compte qu’on a du soutien. Je reçois régulièrement des messages Twitter, qui disent 'on vous soutient, ne lâchez rien'. Les usagers, on ne peut plus trop leur sortir l’entourloupe des avantages des cheminots, des bienfaits de la privatisation."





Car la bataille de com’ se joue ailleurs qu'à la télé. "On est à l’ère des réseaux sociaux, et cela a beaucoup joué", estime Wladimir. "Alors oui, il y a les JT, que beaucoup regardent. Mais il y a aussi énormément de personnes qui prennent leurs infos sur les réseaux sociaux, et on essaie d’y être actif pour faire comprendre au plus grand nombre ce qui se joue." Leur vision sur l'état du réseau, leurs alarmes sur la privatisation, leur statut protégé qui leur permet de refuser "des ordres contraires à la sécurité des biens ou des personnes". Sur Twitter, Wladimir poste ses messages, comme ce petit hymne, adressé "à BFM et TF1" qui trouvent parfois que "le mouvement s'essouffle" : "On est là, même si vous ne voulez pas, nous, on est là", scandent des centaines de cheminots, rassemblés à la gare de Lyon.