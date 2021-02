Dans le Nord, des hébergements ouverts pour les migrants en situation "d’extrême urgence"

Tandis que la préfecture du Nord a annoncé dimanche 7 février l'ouverture de 170 places "supplémentaires" pour les étrangers installés aux alentours de Grande-Synthe, celle du Pas-de-Calais a ouvert deux hangars avec une capacité d’accueil de quelque 600 places. Selon les associations, plusieurs dizaines de personnes n’ont pas encore bénéficié de cet hébergement d’urgence, sans pouvoir dire combien avec précision. "Soit elles n’ont pas été informées du dispositif, soit elles ont préféré rester dans leur tente, de peur de perdre leur matériel", nous résume François Guenoc, président de l’Auberge des Migrants.

À Calais, l’État a d’abord ouvert un premier bâtiment fort de 200 places à la mi-janvier, lorsque le plan Grand Froid a été élargi aux adultes, mais de manière épisodique. Les deux hangars, situés dans une zone industrielle, sont en réalité ouverts en continu depuis ce week-end, et ce pendant une semaine. "On demande une ouverture non seulement le jour mais aussi dans la durée, de façon à ce que les gens sachent à quoi ils peuvent accéder", précise François Guenoc. Dans un communiqué commun, l'Auberge des Migrants et huit autres associations ont demandé lundi 8 février la possibilité d'"accéder à ces lieux 24 h/24, au risque de retrouver des dizaines de personnes en situation d’hypothermie et d’extrême urgence vitale".