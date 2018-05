Dans les coulisses de la résurrection d'un T-Rex

Il mesure quatre mètres de haut, il pesait huit tonnes et il faisait régner la terreur sur le monde animal il y a plus de soixante millions d'années : le tyrannosaurus rex ou tyrannosaure. Un spécimen, dont les ossements ont été découverts en 2013 dans le Montana (États-Unis), va être exposé au musée d'Histoire naturelle de Paris. Assistons ensemble au montage du squelette de ce dinosaure.



