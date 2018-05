Dans les coulisses du transport routier

Le transport routier est un secteur en pleine croissance, profitant notamment de l'essor du commerce en ligne. Les professionnels de ce secteur livrent chaque jour des centaines de milliers de colis pour les particuliers et les professionnels. Alors, que se passe-t-il vraiment entre le moment où vous commandez un objet et la réception du paquet ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.