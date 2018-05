Dans une vidéo choc, Brigitte Bardot et Rémi Gaillard demandent la vidéosurveillance dans les abattoirs

"On a en commun une révolte terrible contre la façon dont sont tués les animaux dans les abattoirs", explique l’ex-actrice dans la vidéo mise en ligne sur Youtube. Rémi Gaillard complète : "La souffrance et l’agonie animale continuent, encore et encore. Cet abattoir a déjà été épinglé pour maltraitance en 2015. Les images d’aujourd’hui sont toujours identiques."





Les deux militants veulent, par cette vidéo, alerter, alors que se discute cette semaine le projet de loi "agriculture et alimentation" à l’Assemblée nationale, du 22 au 25 mai. Les deux célébrités veulent montrer que rien ne change et demandent notamment la mise en place des caméras dans les abattoirs. Une mesure qui avait été introduite dans le projet de loi, avant d’être retiré, en janvier dernier, du texte présenté en Conseil des ministres, au grand dam des associations.