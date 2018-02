De –15 à –25 degrés en montagne : cette nuit a été la plus froide de l'hiver, les réseaux sociaux s’enflamment

Des températures glaciales ont également été enregistrées en Isère et dans le Jura français, ainsi que dans les Pyrénées. Le reste de la France n'est pas non plus épargné : le thermomètre affichait un petit 4°C à Lyon, et oscillait entre -8°C et -14°C dans l'Aveyron. Sur les réseaux sociaux, s’est donc lancée la bataille de "qui affichera la température la plus froide", relevé de thermomètre à l’appui.