De la neige en Lozère en plein mois de mai

Dans la matinée du lundi 14 mai, il a fait deux degrés en Lozère. Quelques flocons de neige sont donc tombés, recouvrant le paysage d'un manteau blanc. Un des habitants de la ville de Bleymard n'arrive même plus reconnu son jardin. Pommes de terre, iris, pivoines... la neige a tout recouvert. Quant aux randonneurs, ils ont été les plus surpris. Ces derniers ont dû suivre la route car les chemins étaient tout simplement impratiquables.



