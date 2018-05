De nouveaux mots et expressions débarquent dans les dictionnaires

Ça y est, les crus 2019 des dictionnaires commencent à sortir. Et quelques mots nouveaux et expressions ont fait leur entrée. On retrouve par exemple "dégagisme", le fameux "fiché S" dont on parle souvent ces derniers temps, et surtout des anglicismes comme "darknet", "cosplay" ou encore "SUV". Même si ces mots dépassent certains d'entre nous, ils sont utiles pour suivre les informations actuelles.



