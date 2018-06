Particules ultrafines, 1.3 butadiène... Treize nouveaux polluants dans l'air mis sous surveillance

A la demande des ministères de la Transition écologique et de la Santé, l’Anses a dévoilé une nouvelle liste de polluants à surveiller prioritairement dans un souci d’amélioration de la qualité de l’air. Sur celle-ci, s’ajoutent aux 13 polluants qui font l'objet d'une surveillance réglementaire, dans le cadre de directives européennes qui remontent à 2004 et 2008 (dont le dioxyde d’azote et les particules fines), trois nouvelles substances polluantes prioritaires et une dizaine d'autres polluants à surveiller dans des contextes particuliers.





Le 1,3-butadiène

Ce polluant – hydrocarbure classé comme "cancérogène de catégorie 1" (avéré pour l’être humain)- est émis par des activités industrielles traitant du plastique et du caoutchouc mais aussi par l’échappement des moteurs automobiles et la fumée de cigarette. "Il peut atteindre différentes cibles du corps humain" et causer différents types de cancer, explique Valérie Pernelet-Joly, cheffe d'unité d'évaluation des risques liés à l'air à l'Anses.





Les particules ultrafines (PUF)

D'un diamètre inférieur à 0,1 micron, elles sont émises notamment par le trafic routier et certains types d'industries. Elles peuvent avoir "des effets sur le système nerveux ou sur le système respiratoire".