De nouvelles chutes de neige, puis un redoux annoncé : doit-on craindre de nouvelles inondations ?

Ce gros volume d’eau va surtout toucher les bassins de la Marne et de la Seine, les deux bassins déjà les plus touchés par les inondations. La Marne est d’ailleurs en ce moment à plus de 5 mètres de haut par rapport à son niveau normal. Une décrue tellement lente qu’elle est encore considérée comme en phase de crue.





Quant à la Seine, la décrue est là bien amorcée. Le niveau du fleuve est aujourd’hui résorbé à hauteur de 4, 50 mètres au point d’Austerlitz. "On est maintenant loin du pic du 29 janvier où la Seine était montée à 5, 85 m. "Les nouvelles pluies vont avoir tendance à ralentir voire stopper cette décrue", anticipe Guillaume Woznica. "C’est ce qu’on appelle une phase de plateau, qui va durer quelques jours, sorte de stagnation. Les nouvelles arrivées d’eau ne vont pas forcément augmenter le niveau d’eau, mais la stopper quelques temps."





Reste que la décrue est, de manière générale, très lente. "En 10 jours sur la Seine, on a perdu 1, 35 m de niveau d’eau. C’est quand même peu quand on sait que le nouveau normal est de 2, 50 mètres." Un autre élément pourrait rallonger encore la décrue : le niveau des lacs réservoirs, ces grands lacs situés sur l’Yonne, la Marne, l’Aube et la Seine, qui servent à stocker les eaux pour limiter les inondations. Et d’après les dernières données, le taux de remplissage de ces lacs est de 98%. "Ils sont quasi pleins. Ce qui veut dire qu’il va être procédé dans les prochaines semaines à des délestages, pour commencer à les vider, ce qui va contribuer à ralentir encore la décrue", poursuit Guillaume Woznica. "Nous allons continuer à parler des inondations et à les suivre pendant tout le mois de février, en espérant qu’il n’y ait pas trop de nouvelles pluies. Mais pour l’instant, les prévisions sont plutôt optimistes sur ce point."